Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1474 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, 26.52 gram bonzai, 11.75 gram toz ecstasy, 8.42 gram skunk, 2.95 gram kenevir tohumu, 1.23 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-10 16:25:48



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