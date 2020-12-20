Milas'ta Patik projesi başarılı şekilde devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinden bir okulun ve Türkiye'den çeşitli üniversitelerden katılımcıların kurucusu olduğu Patik projesi Milas İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nün katkıları ile devam ediyor.

Milas Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman’ın kurucularından olduğu PATİK projesi “Patikle Başla Kitapla Yaşa” sloganıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle sürdürülüyor.

Milas’tan Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman, Fatih İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Sevil Ay, Akyol İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Simge Güngör’ün de yer aldığı proje hakkında bilgi aktaran Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Okul öncesi dönem çocuğun 0 72 ay dönemini kapsayan fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal, yönden geliştiği kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuğa verilecek desteğin niteliği ve derecesi oldukça önemlidir. Çocuklar doğuştan öğrenmeye meraklıdırlar ve bu merakla sürekli sorular sorarlar. Çocuğun sorusuna verilen cevaplar ve çocuğa sorulan her yeni soru, yeni meraklar uyandırır ve çocuğun düşünerek keşfetmesine olanak sağlar. Bu bağlamda bu projenin amacı bilişsel gelişimin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının gözetilerek kitaplar yoluyla çocukların soru sorma, sorgulama, problem çözme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin felsefi düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Proje ile bebeklikten itibaren çocuklarda okuma kültürünün ve okuyucu kimliğinin gelişmesi, kitap seçimi, yetişkinlerin çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme sorgulama süreçlerini desteklemeyi hedeflemekte. Bu hedefe ulaşmak için sınıf, ev, kütüphane, müze, park, bahçe gibi mekanların ortam yönünden zenginleştirilmesi ve daha etkin kullanılması planlanmakta” dedi.



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