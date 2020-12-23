Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

DHA

Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı


Davut CANAykurt KURT/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32)  'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş, 
mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek, anlatıyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PINAR'IN AİLESİNİN AVUKATI KEŞİF İSTEDİ
Soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti de katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi eşliğinde 22 Aralık günü, keşif yapılmasına karar verdi. Ancak dün yapılması planlanan keşif, tutuklu sanıkların Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilmemesi nedeniyle bugüne ertelendi.
TUTUKLU SANIK KARDEŞLER GETİRİLDİ
Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi. 2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlatmaya başladı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Davut CAN Aykurt KURT
2020-12-23 15:21:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor ...
MÜSİAD Muğla Başkanı Demir: “Gün esnafa sahip çıkma günüdür”
YEREL HABERLER MÜSİAD Muğla Başkanı Demir: “Gün esnafa sahip çıkma ...
Suç makinesine 12 yıl 8 ay hapis Muğla’da 2 günde 3 arabayı gasp eden, 3 kişiyi yaralayan ve yaşlı bir kadınının elleri ve ayaklarını bağlayan Aydın Ergül, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YEREL HABERLER Suç makinesine 12 yıl 8 ay hapis Muğla’da 2 günde 3 ...
Bodrum’da kanalizasyonun 50 kilometresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının 50 kilometresi tamamlandı.
YEREL HABERLER Bodrum’da kanalizasyonun 50 kilometresi ...
150 yıllık sarnıcın kireçle boyanmasına tepki
YEREL HABERLER 150 yıllık sarnıcın kireçle boyanmasına tepki
“Milas Evde Okuyor Projesi” başladı
YEREL HABERLER “Milas Evde Okuyor Projesi” başladı
Fethiye'de yerleşik İngilizler çukurların doldurulmasını istiyor
YEREL HABERLER Fethiye'de yerleşik İngilizler çukurların ...
Kısıtlamada sokağa çıktılar, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaptılar Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçınca kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokağa çıktılar, polisin 'dur' ihtarına ...
Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
ATM önündeki düdüklü tencere Emniyeti alarma geçirdi Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir bankaya ait ATM’lerin yanında unutulan düdüklü tencere, paniğe yol açtı.
YEREL HABERLER ATM önündeki düdüklü tencere Emniyeti alarma ...
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aksaz’da
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ...
MUSKİ, Menteşe’de içme suyu çalışmalarını sürdürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi Haliller mevkiinde yeni içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER MUSKİ, Menteşe’de içme suyu çalışmalarını ...
Ertelenen keşif 23 Aralık’ta Pınar Gültekin cinayetinin olay yeri keşfi sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği için 23 Aralık’ta yapılacak.
YEREL HABERLER Ertelenen keşif 23 Aralık’ta Pınar Gültekin ...
Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı
Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi
Büyükşehir- Kooperatif işbirliği devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Kooperatifi ile protokol imzalayarak 5 tonluk süt tankı tahsis etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir- Kooperatif işbirliği devam ediyor Muğla ...
DSİ, 2021’de 394 tesisi hizmete sunacak Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 394 tesisi hizmete sunmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER DSİ, 2021’de 394 tesisi hizmete sunacak Türkiye’nin ...
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi açıklama (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi ...
Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açılıyor
YEREL HABERLER Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma ...
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi açıklama
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi ...
Pınar’ın öldürüldüğü cinayet evi havadan görüntülendi Muğla’nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi. (Fotoğraflı-Görüntülü)
YEREL HABERLER Pınar’ın öldürüldüğü cinayet evi havadan ...
Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Avcı, varil ve palet hazır olacak"
YEREL HABERLER Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde ...
Bodrumspor gurbette puan avında
YEREL HABERLER Bodrumspor gurbette puan avında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X