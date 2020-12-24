Dalaman’da esrar operasyonu

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 ayrı ikamette yaptığı aramada 83 kök hint keneviri, 808.4 gr esrar maddesi, 1,25 gram takoz esrar ve uyuşturucu madde yetiştirme düzenekleri ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

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