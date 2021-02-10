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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlenmek için Türkiye'yi tercih ediyorlar İngiliz çiftlerin gözdesi Marmaris oldu

İHA

Evlenmek için Türkiye'yi tercih ediyorlar İngiliz çiftlerin gözdesi Marmaris oldu

Pandemi nedeniyle ülkemizi güvenli bulan ve düğün organizasyon fiyatı olarak Türkiye'yi tercih eden yabancı çiftlerin sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi yabancı turistlerin en özel günlerini kutlamak için de gözdesi olurken, başta İngilizler olmak üzere yabancı çiftler evlenmek için Marmaris'i tercih etmeye başladı.
Son yıllarda dünyaca ünlü simaların düğünlerini Muğla’nın turistik Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi “bacasız sanayi” adı verilen turizm şehirlerinde yapması turistlerde talebi artırdı. Geçen yıl korona virüs salgınına rağmen Türkiye’yi alınan önlemler nedeniyle güvenli bulan 2 bin yabancı uyruklu çift, Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik şehirlerde hem nikah hem de tatil yaptı. Nikah töreni için ilçeyi tercih edenlerin başında İngilizler, ardından Rus, İskoç, Hollandalılar, Almanlar ve Danimarkalılar gelirken, bu yıl için de rezervasyonlar alınmaya başladı.
Marmaris'te yaşayan İskoçya doğumlu düğün organizatörü Donna Koçak Yörük, “2009 yılında eşimle evlenip Marmaris'e yerleştim. İngiltere'de bu işi yapıyordum, buraya gelince burada da devam etmeye başladım. Önceleri sezonda beş düğün yaparken, şimdi 80 düğüne kadar yapabiliyoruz" dedi.

"Cazip fiyatlar yabancıları cezbediyor"
Organizatör ve turizmci Donna Koçak Yörük, “Bu yıl ülkemizin güvenli olması, daha uygun fiyatlar sunulması ve orada sadece 15 kişinin katılacağı bir organizasyon yerine burada tüm sevdikleri ile birlikte geçirecekleri düğün, balayı ve tatil paketi olması daha cazip hale getirdi. Türkiye’yi güvenli ülke olarak gören başta İngilizler olmak üzere Rusya, İskoçya, Hollanda ve Danimarka’dan şubat ayında 60 çiftten nikah organizasyonu için ön rezervasyon aldık. Düğün paketleri için bir fiyat veremem ama çok cazip fiyatlar olduğu için talep artıyor” dedi.
Son dönemde İngiliz hükümeti ile yapılan anlaşma ile evrak sorunlarının da ortadan kalktığını, burada kıyılan nikahlar uluslararası sayıldığı için yabancı çiftlerin ülkelerinde tekrar nikah kıymaya gerek olmadığını belirten Yörük, "Bu da elimizde bir artı" diye konuştu.

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