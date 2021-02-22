Muğla’da ilk organ nakli gerçekleşti Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 60 yaşındaki Bodrumlu bir hastaya ilk organ nakli gerçekleştirildi. Hastane başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, nakil gecesi sabaha kadar ameliyat kapısında nöbet tuttuğunu açıkladı.

Edirne’den Antalya’ya kadar olan kıyı kesiminde organ nakli yapılmayan tik ile konumundaki Muğla’da ilk organ nakli Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılarak kıyı şeridinde organ nakli yapılmayan il kalmadı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakli için başvuran ve Bodrum’da yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Şahinkaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilk organ nakli olan hastası oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp, tescillenen ve sertifikası alınan merkezimizde ilk böbrek nakil ameliyatı 6 Şubat 2021 tarihinde Organ Nakil Merkez Müdürü Prof. Dr. Okay Nazlı, merkez sorumlu Doç. Dr. Murat Urkan ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Muğla’da Binin üzerinde böbrek yetmezliği olan hasta organ nakli dışındaki bir tedavi ile hayatlarını sürdürmekte ve bu hastaların 500’den fazlası çok uzun süredir organ nakli sırasında. Merkez sayesinde bu kişilerin il dışına başka merkezlere sevklerinin önüne geçilmiş olacak. Aynı zamanda erken tanı konulup cerrahi sınıra gelme durumu tespit edilerek; eğer böbrek nakli yapılacaksa da işlemi başlatılmış olacak. Şu ana kadar merkeze yaklaşık 150 yeni kayıt yapıldığı açıklandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk böbrek nakli gerçekleşmesinin ardından AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı ve hastane yönetimi böbrek nakli gerçekleşen hasta Mustafa Şahinkaya’yı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

“İkinci bir şans doğdu”

Böbrek nakli gerçekleştirilen ve taburcu olma safhasına gelen 60 yaşındaki Mustafa Şahinkaya, “İyiyim, çok iyiyim Allah’a şükür. İkinci bir şans doğdu, 3 yıldır diyalize giriyordum. Nakil için yazılmıştım buraya. Şansıma ilk nakil bana çıktı. Burada herkes çok iyi ve bana yardımcı oldu” dedi.

“Kapıda nöbet tuttum”

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, ilk organ nakli ameliyatında gece boyunca ameliyatın yapıldığı kapıda nöbet tuttuğunu belirterek, “Geceden sabaha kadar uyumadım. Bir tek ben değil, ekibin tamamı uyumadı. Saban saat 04.30’da Murat hocam bizzat Aydı Nazilli’ye kendisi gitti böbreği aldı. Ameliyata girdiler. Gece saat 23.30’da ben ameliyathanenin kapısında karısı doğum yapmış birisi gibi kapıda bekledim. Hastamızın ameliyattan çıkıp ‘Nasılsın’ dediğimizde ‘İyiyim. Ağrım var’ dediğini duyduktan sonra rahat bir nefes aldım. Ertesi gün de hastamızın o mutluluk gözyaşlarını gördükten sonra rahatladım. Çok şükür hastamız iki haftada iyileşerek eve gidecek duruma geldi” dedi.

Muğla’da ilk defa kurulan merkezin tüm bölgeye hitap edeceğini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan “Yöremizdeki 44,5 milyon insana hitap eden tesisimiz her geçen gün gelişen projelerimizle güçlenmekte olup halkımıza üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğimiz yönünde çalışacağımıza dair söz vermiştik. Bu kapsamda hedeflediğimiz projelerimizden bir tanesi olan organ nakil merkezimiz tescillenerek hizmete girdi ve ilk nakil gerçekleştirildi. Muğla ve yöre halkımıza hayırlı uğurlu olsun “dedi.

“Türkiye’de 30 bin organ nakli bekleyen vatandaşımız var”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Erdegez, Türkiye genelinde 22 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de 22 binin üzerinde böbrek nakli, 2 bin 200’ün üzerinde karaciğer nakli, Bin 200 civarında kalp bekleyen hasta var. Karaciğer, akciğer, pankreas, ince bağırsak gibi toplamda baktığımızda 30 bine yakın organ bekleyen hastalarımız var. Ülkemizde 77 tane böbrek nakli merkezi, 44 tane karaciğer nakli merkezi, 14 kalp nakli merkezi, 4 pankreas nakli merkezi, 4 akciğer nakli merkezi ve iki tane de ince bağırsak nakli merkezimiz var. Muğla bu güzel merkezi açarak Batı kıyısında tüm illerde organ nakli merkezi oluşmuş oluyor. Edirne’den başlayarak Denizli’ye kadar olan bölümde Muğla arayı tamamlamış oluyor. Muğla Türkiye’nin en zengin ilçelerine sahip olan bir il. Ben çok başarılı sonuçlar alınarak kısa sürede önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum” dedi.

“Organ bağışı önemli”

Türkiye’de organ bağışı konusunda herkesin üzerine düşün sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Erdegez, “Ben insanların organ bağışına sıcak bakmaları düşüncesindeyim. Yani beyin ölümü tanısı almış olan hastalarımızın çoğu maalesef toprak oluyor. Halbuki onların organları yaşamaya devam edebilir. İnsanlarımızın, medyanın, sağılık kuruluşlarının el ele verdiği durumlarda organ bağışının artacağı düşüncesindeyim. Türkiye’de belirli bir potansiyel var, fakat insanlarımız hala bazı çekinceler yaşıyor. Ülkemizde böyle organ nakli merkezlerinin çoğalması, buralara destek verilmesi sonucu yakın zamanda daha yüksek verim alabileceğimizi düşünüyorum. Tek hedefimiz şu anda yüzde 21 civarında olan bağışı daha yukarı çıkarmak” dedi.

Nakli gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Urkan, “Toplum olarak öldükten sonra organlarımızın bağışlanması konusunda oldukça gerilerdeyiz. Ama canlı verici sayısı bakımından ise dünya ikincisiyiz. Çok ilginçtir ki yaşarken bildiğimiz tanıdığımız eş dostumuza kolaylıkla bir organımızı vermek için ameliyat masasına yatıp fedakarlık yapan bir milletiz. Lakin tanımadığımız insanlara kaybettiğimiz yakınımızın toprak olacak organlarını maalesef vermiyoruz. Binlerce kişi hayatını organ bağışçılarına borçlu! Organ bağışlayın hayat kurtarın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.