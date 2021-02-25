Milas'ta zeytin ağaçlarının bakımı yapıldı

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Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarının bakımı, Milas Ziraat Odası Başkanlığı çalışanları tarafından yapıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesinde yer alan asırlık zeytin ağaçlarının budama ve bakımları el birliği ile yapıldı.

Çalışmalara ekibiyle eşlik eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Bakım sırası Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki asırlık zeytinlere geldi. Ziraat Odası mühendislerimiz, emekli tarım teknikeri Hüseyin Bayır kardeşimizle budama yaptık. Ağaçlar havalandı, her dal ve yaprak güneşle kucaklaştı. Hava şartlarımız iyi giderse inşallah bol ürün almayı umuyoruz. Bakımsız zeytin ağacı bırakmayalım” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas’taki tüm eğitim kurumlarının hemen hemen hepsinin bahçesinde zeytin ağacı bulunduğuna dikkat çekerek, “Emeği geçen başta Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’ya ve Ziraat Odası Başkanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz” dedi.



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