Köyceğiz’de Drone destekli 'güven huzur uygulaması' yapıldı

Türkiye güven ve huzur uygulaması kapsamında Köyceğiz ilçesinin birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İlçe merkezinde polisin, kırsal kesimde de jandarmanın yaptığı uygulamada araçlar, metruk binalar, mesire alanları ve park bahçelerde denetimden geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamaya 140 personel katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten katıldığı uygulamada 2 bin 443 kişi sorgulanırken, 151 iş yeri, ilçede bulunan metruk bina, mesire alanı ve park bahçeler denetledi. Trafik yönünden yapılan denetimlerde, bin 159 araç sorgulanırken, 48 araca toplamda 27 bin 239 TL idari para cezası uygulandı. Bu uygulamalarda 10 araç trafikten men edilip, 2 sürücünün sürücüsünün de belgesi alındı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 50 gram kenevir, 1 Adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet 9 mm MKE tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız yiv tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.



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