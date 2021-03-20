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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Labranda Antik Kenti için hazırlanan 'Destek Protokolü' imzalandı

İHA

Labranda Antik Kenti için hazırlanan 'Destek Protokolü' imzalandı

Muğla’da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Labranda Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi’nin sıra Kazı Başkanlığını Prof. Dr. Olivier Can Henry’nin yürüttüğü ve kendisi yurt dışında olduğu için yerine yardımcısı Arş. Gör. Dr. İpek Dağlı’nın katıldığı Labranda Antik Kenti ile ilgili hazırlanan destek protokolü taraflar arasında imzalandı.

Sembolü çift ağızlı balta olan (Labrys) Zeus Labraundos’un kutsal alanı, antik Karyalıların milli ve kutsal alanıydı. Labranda’nın merkezinde yer alan ve “Yarık Kaya” olarak isimlendirilen kaya kütlesi ve bu kayanın altında kaynayan pınar Labranda’nın kutsallığıyla doğrudan ilişkili olduğuna inanılıyor.
İlk olarak 1948 yılında Uppsala Üniversitesi’nden (İsveç) Prof. Dr. Axel W. Persson tarafından başlatılan Labranda’da kazıları 2013 yılına kadar sürdürüldü. 2013 senesinden itibaren kazılar, önceleri Bilkent Üniversitesi’nde görev yapan, 2020 yılında ise Lyon Üniversitesi’ne geçen Prof. Dr. Olivier Can Henry başkanlığında sürdürülüyor. Kazılara ek olarak, Labranda’nın yayılım alanını ve etrafındaki kalıntıları belgelemek amacıyla 2018 yılından beri Prof. Dr. Olivier Can Henry başkanlığında bir yüzey araştırması projesi de sürdürülüyor.

Labranda’nın en erken buluntuları “Yarık Kayanın” altında saptandığı belirtilirken çok güzel bir konumda yer alan Labranda hem iyi korunmuş harabelere hem de muhteşem bir manzaraya sahip olması ile de halen görenleri etkiliyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’daki antik kentlerin önemine vurgu yaparak, bu protokol ile Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğün ilgilendiği antik kentlerin diğer kurumlarla da iş birliği içinde sahip çıkarak daha aktif hale gelmesi için uğraş verdiklerini söyledi.
Toplantının sonunda Kazı Başkanı Yardımcısı Arş Gör. Dr. İpek Dağlı, karia bölgesinde çalışmalar yürüten Türk ve yabancı birçok bilim insanının makalesinin yer aldığı Karialılar isimli kitabı Vali Orhan Tavlı’ya takdim ederek, yapılan kazılar hakkında bilgi verdi.

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