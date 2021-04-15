Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina antik kentinin girişinde bulunan antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina antik kentinin girişinde bulunan antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor

İHA

Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina antik kentinin girişinde bulunan antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor

Muğla’nın en önemli antik kentleri arasında yer alan tanrıça Hekate adına yaptırılan Yatağan ilçesindeki Lagina Hekate Kutsal Alanı girişindeki antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor.
Milattan önce 4. Yüzyıl'da Helenistik dönemde yapılan ve Roma Dönemi'nde özel kanallar ile havuza taşınan su, antik dönemde kutsal su olarak biliniyordu. Dini merkez Lagina Hekate kutsal alanından siyasi merkez Stratonikeia’ya bağlılıklarını bildirmek için giden ve ellerinde Hekate kutsal alanının anahtarını taşıyan genç kızların bu suyu içmeleri ve suyun kutsal alana gelmesi nedeniyle suyun kutsal olduğuna inanılıyordu.

Anahtar taşıyan kızların yazıtı bulundu
Lagina antik kentinde yapılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında Lagina kutsal alanından Stratonikeia’ya anahtar taşıyan genç kızların isimlerinin yazılı olduğu yazıt bulundu. Yazıtta anahtar taşıyan genç kızların isimlerinin başında ise Stratonikeia’ya da ismi verilen imparatoriçenin adının olduğu Stratonike’nin de ismi bulunuyor.

Anahtar taşıyan genç kızlar içinde Stratonikeia’da var
Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı başkanlığını yürüten Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, Hekate adına düzenlenen törenlerde anahtar taşıyan genç kızlarının isimlerinin tören kapısında isimlerinin bulunduğunu söyledi.
Anahtar taşıma törenlerinde görev alan kızların ve kutsal alana gelenlerin bu sudan içtiklerini ve suyun kutsal olduğuna inanıldığını belirten Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına hem Stratonikeia’da, hem de Lagina’da antik dönemden günümüze kadar olan yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Lagina’da önünde bulunduğumuz kapı tören kapısıydı ve aynı zamanda Propylon ve giriş kapısıydı. Bu kapı aynı zamanda antik dönemde anahtar taşıma törenlerinde yani Hekate adına anahtar taşıma törenlerinde önde anahtar taşıyan kız ve arkasında genç kızlardan oluşan grubun çıktığı, Stratonikeia’ya gittiği ve tekrar geri dönüp girdikleri yerdi. O dönemde törene katılacak olan protokol bu kapıdan alınıyordu. Ortaya çıkan yazıtlarda arasında Stratonike diye anahtar taşıyan genç kız da var. Anahtar taşıyan diğerlerinin isimlerini de biliyoruz. Bu kapıdan geçtiklerinde o kızların isimlerini okuyorlardı. Hangi yıl anahtar taşımışlar ise bunların isimleri yazılıydı” dedi.

Antik havuz Helenistik dönemden bu yana kullanılıyor
Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, antik havuzun Helenistik dönemden bu yana kullanıldığını belirterek, “Buradaki havuzda daha önce Prof. Dr. Ahmet Tırpan hocamız döneminde çalışmalar yapmıştık. O havuzun da en azından Helenistik dönemden beri kullanılmakta olduğunu, özellikle Roma döneminde kanallar ile suyun havuza taşındığını biliyoruz. O dönemdeki insanların hepsi bu havuzlardan su içiyorlardı. Zaten o su bu kutsal alana kadar geliyordu ve o su bu kutsal alana geldiğinde kutsal su olarak biliniyordu. Onun için hem insanların hem de o antik dönemde rahip ve anahtar taşıyan genç kızların içtiği su da aynı havuzdan, aynı kaynaktan aynı kanaldan geliyordu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla’da Mart ayında konut satışları yüzde 31,2 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 31,2 artış oldu.
YEREL HABERLER Muğla’da Mart ayında konut satışları yüzde 31,2 ...
Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
7 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde birisi motor arızası, 6’sı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen toplam 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER 7 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve ...
'Rally Bodrum' turnuvasının ardından çıkan olaylara tepki gösterildi
YEREL HABERLER 'Rally Bodrum' turnuvasının ardından çıkan ...
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3)
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3)
'Datça cennet kalsın' eylemi
YEREL HABERLER 'Datça cennet kalsın' eylemi
Kısmi kapanma genelgesini anlattı
YEREL HABERLER Kısmi kapanma genelgesini anlattı
Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
Muğlaspor - Bayrampaşaspor: 3-0 
YEREL HABERLER Muğlaspor - Bayrampaşaspor: 3-0 
Muğlaspor - Bayrampaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Bayrampaşa (FOTOĞRAFLAR)
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mustafa Üstündağ’a açtı ağzını yumdu gözünü Ticaret Odası Başkanı: "Mustafa Üstündağ Bodrum’a gelmesin"
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mustafa Üstündağ’a açtı ...
Karabağlar yaylasının bir tarihi yapısı daha ayağa kalkıyor Türkiye’nin çıkılan değil inilen tek yaylası durumundaki Menteşe ilçesindeki Karabağlar yaylasında bulunan tarihi Narlı kahvesinin restorasyonu devam ediyor.
YEREL HABERLER Karabağlar yaylasının bir tarihi yapısı daha ayağa ...
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (2)
Menteşe Kızılay'dan kırsal mahallelere gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Menteşe Kızılay'dan kırsal mahallelere gıda kolisi ...
Muğla’da 800 kilometre dere temizliği yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 2014 yılından bu yana yaklaşık 800 bin metre dere temizliği yaptı.
YEREL HABERLER Muğla’da 800 kilometre dere temizliği yapıldı Muğla ...
Güney Ege'de tatlı mesai
YEREL HABERLER Güney Ege'de tatlı mesai
Katil zanlısı Adliyeye sevk edildi Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesinde baba ve oğlunu öldürdükten sonra firar eden katil zanlısı M.D. bu sabah yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
YEREL HABERLER Katil zanlısı Adliyeye sevk edildi Muğla’nın Menteşe ...
Menteşe Belediyesi Pandemi raporu hazırladı Menteşe Belediyesi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan Covid -19 vakalarının ardındın 1 yıllık süre içerisinde pandemi ile mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi Pandemi raporu hazırladı Menteşe ...
Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin yüzde 50 dökme yüzde 50 ambalajlı olarak revize edilmesini istedi
YEREL HABERLER Zeytincilik sektörü, yağ ihracatındaki düzenlemenin ...
Muğla Büyükşehir'in Milas'ta dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir'in Milas'ta dezenfekte çalışmaları ...
Büyükşehir’den Ramazan’da vatandaşlara gıda paketi Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara “Gıda Paketi” yardımı yapıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Ramazan’da vatandaşlara gıda ...
Bodrumspor Play-Off hedefi için sahada
YEREL HABERLER Bodrumspor Play-Off hedefi için sahada
Çobanlık ‘parası çok hanımı yok’ mesleği oldu Yaşlı çoban kız babalarına seslendi; Bu meslek hanımı gül gibi geçindirir
YEREL HABERLER Çobanlık ‘parası çok hanımı yok’ mesleği oldu Yaşlı ...
Yol kenarında yaralı bulunan kedi silahla vurulmuş
YEREL HABERLER Yol kenarında yaralı bulunan kedi silahla vurulmuş