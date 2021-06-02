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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Bir Kitap Bir Umut” kampanyası başlatıldı

İHA

“Bir Kitap Bir Umut” kampanyası başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca “Bir Kitap Bir Umut” kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda adliyede kitap bağış standı kuruldu.
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri” için kitap bağış kampanyası hayata geçirdi. Bu kapsamda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye içerisinde “Bir Kitap Bir Umut” kampanyası başlatıldı. Adliye içerisinde başlatılan bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyadan haberdar olan birçok vatandaş, koli koli kitap getirdi. İlçedeki kurumlar da kampanyaya kolilerle kitap getirerek destek verdi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Serhat Işık, Cezaevinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, bugün bağış standını ziyaret etti.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Bir Kitap Bir Umut” kampanyasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek Kaymakamlık olarak kampanyaya gereken desteği vereceklerini söyledi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ise kampanya neticesinde toplanan kitaplarI oluşturulacak cezaevi kütüphanesinin özellikle mahkumlar için çok kıymetli bir hazine olacağını ifade ederek şunları dile getirdi: “Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri” için başlattığı kitap bağış kampanyası kapsamında biz de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir kitap bir umut sloganıyla bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda standımız kitap bağış kabulümüz kampanya süresince Bodrum adliyesinde devam edecektir. Bir Kitap Bir Umut sloganı ve düşüncesiyle başlattığımız bu kampanya neticesinde toplanan kitaplarla oluşturacağımız cezaevi kütüphanesi özellikle mahkumlarımız için çok kıymetli bir hazine olacaktır. Unutmayalım ki; kitap aklın ilacıdır, kitap en iyi dosttur, Kitaplar uygarlıklara yol gösteren ışıklardır. Bağışçılarımızın bilmesini isteriz ki; Kitap bağışının yeni kitap, eski kitap olması noktasında bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu vesileyle kıymetli halkımıza bir kitap bir umut sloganıyla verecekleri Değerli katkılarından ötürü şimdiden teşekkür eder esenlikler dilerim.”

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