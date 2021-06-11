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'Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'ne Tony Blair video konferansla katıldı

DHA

'Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'ne Tony Blair video konferansla katıldı


Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'nde konuştu. Alpaslan, Covid-19 etkilerini azaltmak için bakanlık tarafından hayata geçirdikleri destek paketleri, güvenli turizm sertifikasyon programı gibi uygulamaları anlattı. İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair da toplantıya video konferans yoluyla katılım sağladı. Blair, "Sektörün yeniden açılması acil bir öncelik" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Covid-19'un turizme etkilerini, sektördeki yerel ve küresel gelişmeleri ve ilçenin turizmdeki hedeflerini ele almak amacıyla düzenlenen 'Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi' başladı. Göktürkbükü'nde hibrit düzenlenen zirve kapsamında, küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri sektörün son durumunu konuşmak için fiziksel ve çevrim içi olarak Bodrum'da bir araya geldi.
Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Covid-19 etkilerini azaltmak için bakanlık tarafından hayata geçirdikleri destek paketleri, güvenli turizm sertifikasyon programı gibi uygulamaları anlattı. Sertifika programı sayesinde sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağladıklarını dile getiren Alpaslan, otellerden havalimanları ve seyahat acentalarına kadar sertifika programını uyguladıklarını söyledi. Alpaslan, "Bugün itibariyle 10 binin üzerinde sertifikalı turizm paydaşı var. 5 binin üzerinde otelimiz sertifika almış durumda. 30 oda üzerindeki tüm otellere bunu zorunlu kıldık. Bunu kalıcı hale getireceğiz. Covid-19'dan kurtulsak bile dünya eski dünya olmayacak. Turizm, tatil yapma alışkanlıkları değişecek" dedi. Salgın sürecinde insanların tatil yapmanın, gezmenin önemini tekrar gördüğünü anlatan Alpaslan, "Salgının belirli düzeye inmesiyle turizmde hareketlilik yoğun olarak devam edecek. Bu yeni döneme ilişkin gerek ülke gerek turizm yatırımcıları olarak önlemlerimizi almalıyız" diye konuştu. Alpaslan, turizm sektörünün çevre konusunda çok fazla duyarlı olması gerektiği, yatırımlarına `sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık´ kavramlarını öne çıkarması gerektiği mesajını verdi.
`SEKTÖRÜN AÇILMASI ÖNCELİK´
Toplantıya video konferans yoluyla katılan İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ise, Türkiye'nin de yoğun bir şekilde yürüttüğü aşı seferberliğinin önemine değinerek pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin çıkışı olarak aşının yaygınlaşmasını gösterdi. Turizmin salgından en çok etkilenen sektör olduğunu kaydeden Blair, "Turizm ticaretindeki düşüşün bir sonucu olarak dünya çapında 100 milyon dolayında çalışan işini kaybetme riski altında. Sektörün yeniden açılması acil bir öncelik" dedi. Turizm sektörü için neler yapılması gerektiğini ele almanın tam zamanı olduğunu belirten Blair, "Covid-19 sürecinde tüm dünya gibi turizm sektörünün de en önemli çıkış yolu aşılanma oranlarının küresel ölçekte artmasından geçiyor" dedi. Test ve aşı durumunu gösteren seyahat kartı konusunda ortak kurallar üzerinde anlaşılmasının önemine dikkati çeken Blair, turizmin yeniden başlaması için 'sektör çalışanlarına yapılan aşıların doğrulanabileceği bir sisteme' ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Blair, aşıya ulaşmada küresel adaletin sağlanması ve zengin ülkelerin bu noktada aktif rol alması gerektiğinin altını çizerek, G7, G20 ve BM gibi uluslararası örgütlerin aşı dağıtımında adaletin sağlanmasını öncelik görmesi halinde 2022 sonuna kadar küresel nüfusun aşılarının tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.
`BODRUM, YABANCI DİJİTAL GÖÇEBELER İÇİN İDEAL BİR YER´
Programın ev sahipliğini yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Covid-19 sonrası turizm endüstrisinde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başladığını, bu süreçlerden en çok göze çarpanının ise dijital göç olduğunu bildirdi. Aras, artık insanların bulundukları bölgenin dışına çıkarak iş ve sosyal hayatını buradan dijital kolaylıklarla sürdürdüğünü kaydederek, dünya genelindeki 17 milyon dijital göçebenin Singapur, Bali, Budapeşte ve Prag gibi şehirlerde kaldığını söyledi. Bodrum nüfusunun da salgın döneminde 3'e katlandığını anımsatan Aras, "Bodrum olarak hedefimizde yabancı dijital göçebeler de var. Güvenli tatilin merkezi Bodrum, bu göçebeleri ağırlamak için hazır" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Bodrum'un hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafında yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini belirterek, kentte böyle uluslararası bir organizasyon yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bodrum'un turizmde Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Gülle, kentin dünyaca bilinen önemli turizm destinasyonlarından olduğunu bildirdi. Gülle, Covid-19 nedeniyle turizmde yaşanan kayıplardan bahsederek, hem turizmde hem de hizmet ihracatında yaşanan kayıpların aşıda yaşanan ilerleme ve sektördeki iyileşmeyle gelecek dönemde telafi edileceğine inandıklarını anlattı.  
Güvenli seyahat için küresel standartlar geliştirmenin önemine değinen Avrupa Seyahat Komisyonu CEO'su Eduardo Santander ise 'Son haftalarda, hem Avrupa içi hem de uluslararası seyahatler açısından nihayet önümüzdeki yaz için daha olumlu haberler alıyoruz. Ayrıca bazı AB ülkeleri tarafından halihazırda tanıtılan ve 1 Temmuz'a kadar tüm Avrupa'da tam olarak uygulanması planlanan AB dijital Covid sertifikası, yaz sezonu için sektörün zamanında yeniden başlatılmasını desteklemek için harika bir girişim. Bu dijital araç, bir yolcunun Covid-19'a karşı aşılandığını kanıtlamak için büyük ölçüde kolaylık saglayacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-06-11 15:48:23

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