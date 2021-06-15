Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, FethiyeAntalya kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (55 ) idaresindeki 48 FBC 90 plakalı hafif ticari araç ile Cuma Memiş’in (76) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada Memiş ile yanındaki Saadet Kaysanık ağır yaralandı. Çevredekilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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