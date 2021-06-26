Muğla’da iki alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki doğal sit alanları yeniden değerlendirilerek ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesiyle ilgili kararlar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan UmurçaKumbahçeKızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı, doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

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