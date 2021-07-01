Fethiye'de cip ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4'ü yabacı uyruklu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde FethiyeÖlüdeniz yolu Oluklu mevkisinde meydana geldi. Enes Ö. (22) yönetimindeki 54 BT 355 plakalı otomobil, ABD uyruklu Bredley Raymond Jordan'ın (50) kullandığı 07 NZ 486 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kazada, sürücüler ile yolculardan Mashas Jordan (31), Majed Muhammmed (41), Ahmet Alarjani (19), Elif Çakaloğlu (22), Eray Öner (22) ve Şule Doğrul (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-01 00:19:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.