Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra diploma töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni, tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu, Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos antik kentinde düzenlendi

Pandemi döneminde yüz yüze eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 85 doktor diplomalarını tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Muğla’nın Datça ilçesindeki antik Knidos kentinde aldı.

Tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Knidos antik kentinde düzenlenen Tıp Fakültesi mezunları diploma törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastenesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı okul birincisine çeşitli hediyeler verirken, okul birincisi okul kütüğüne Vali Orhan Tavlı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde ismini çaktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5’inci dönem mezunları M.Ö. 700 yılında dünyanın ilk tıp okulunun kurulduğu tarihi mekan Knidos Antik kentinde diplomalarını aldıktan sonra Hipokrat yeminini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde tarihi taş merdivenler üzerinde yaptılar. Hipokrat’ın doğduğu Yunanistan’ın Kos (İstanköy) adasının hemen karşısında yer alan Knidos antik kentinde 2 bin yıl sonra ilk defa düzenlenen sembolik törene aileler büyük ilgi gösterdi.



Tıp okulunun ilk kurulduğu kentte diplomalarını aldılar

Mezun olan öğrenciler tarihte tıbbın ilk kurulduğu Knidos antik kentinde ilk defa kendileri için mezuniyet töreni düzenlendiğini belirterek, “Tıbbın ilk kurulduğu bu şehirde diploma almak gurur verici. Tıbbın doğduğu bu topraklarda yemini yapmak ayrıca gurur verici. Okulum ile gurur duyuyorum böyle bir etkinlik düzenlediği için” dediler.



“2 bin 500 yıl önce Knidos’ta Tıp Okulu kuruldu”

MSKÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos’un antik dönemin en önemli tıp merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Doksanaltı, “Knidos, antik dönemin en ünlü ve en erken, en eski tıp merkezlerinden birisi olmasıdır. Dolayısı ile bugün burada çiçeği burnunda doktorlarımız ile birlikte olduğumuz için çok duygulandığımız, çok etkilendiğimiz günlerden birisi. Bundan 2 bin 500 yıl öncesinde Knidos, tıbbını kurmuş ve geliştirmiş olan, Anadolu topraklarında doğmuş büyümüş, Knidos’ta doğmuş büyümüş tıp hekimlerimiz, antik dönemin doktorlarının bir selamını iletiyor gibi hissediyorum kendimi” dedi.



“Knidos’ta tarihteki ilk tıp okulu M.Ö. 700 yılında kuruldu”

Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında Knidos’ta çalışmaya ve faaliyetine başladığını belirten MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ise, “Knidos denilince özellikle magazin sayfalarında Knidos’lu Afrodit akla geliyor. Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında burada çalışmaya ve faaliyetini başladığını söylemek istiyorum. M.Ö. 700 yılında Knidos’ta ilk tıp okulu eğitime başlamıştır. Bir başka önemli nokta ise hemen karşımızda Kos (İstanköy) adası var. Kos adası Hipokrat’ın doğduğu yer. Bulunduğumuz topraklar tıp eğitimi tarihi açısından bir başlangıç aşaması ve önemli bir yerdir” dedi.



“Knidos modern tıbbın ilk kurulduğu yer”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bir ARGE Üniversitesi olması yönündeki çalışmalarda büyük aşama kaydettiklerini ve Türkiye’deki devlet üniversiteleri içinde ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite olarak pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde sağlık ordusuna yeni neferler katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Çiçek, “Bugün mezuniyet törenimizi gerçekleştirdiğimiz Knidos, modern tıbbın ilk kurulduğu yer olup, aynı zamanda Hipokrat’ın eğitim aldığı en eski tıp okuludur. Antik dönemde Knidos’un doktorları Akdeniz havzasındaki birçok yerde sağlık hizmeti sundular. Bu itibar ile bulunduğumuz noktanın sembolik anlamı çok büyük ve önemlidir. Bugün mezun olan öğrencilerimiz de ülkemize ve tüm insanlığa sağlık hizmeti sunacaklardır. İnsanlık ve tıp tarihinin en önemli sınavlarından biri Covid19 sürecinde verilmiştir. Hekimlerimizin bu sınavda üstün başarı ve fedakarlık göstermeleri tarihe büyük ve kalın harflerle çakılmıştır. Bugün öğrencilerimize diploma verirken, onları değil, ülkemizi ve insan sağılığını ödüllendiriyoruz aslında. Ülkemizin sağlık ordusuna yeni tıbbiyeliler kazandırmış olmak şüphesiz vatanımız için gerçekleştirdiğimiz en önemli hizmetlerden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ortaya konan 2023 vizyonu ile güçlenen sağlık sistemimizin en önemli ayağının hekimlerimiz olduğunu bir kez daha idrak ettik” dedi.



Knidos’ta dönemin önemli doktorları yetişti

Knidos, antik dönemde M.Ö. 6’ncı yüzyılda başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda oldukça ünlü olan tıp merkezlerinden birisi ve ekolüdür. Knidos’ta doğan ve yetişen doktorların, Pers, İran, Makedonya ve Karya satrabı Hekatomnos’un saraylarında özel tıpçısağlıkçı olarak görev almalarının, Knidos sağlık okulu ve doktorlarının ne denli ünlü ve vazgeçilmez olduğunu gösteren önemli kayıtlar bulunmaktadır.

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