Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra diploma töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni, tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu, Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos antik kentinde düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra diploma töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni, tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu, Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos antik kentinde düzenlendi

İHA

Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra diploma töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni, tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu, Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos antik kentinde düzenlendi

Pandemi döneminde yüz yüze eğitim veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 85 doktor diplomalarını tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Muğla’nın Datça ilçesindeki antik Knidos kentinde aldı.
Tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Knidos antik kentinde düzenlenen Tıp Fakültesi mezunları diploma törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastenesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı okul birincisine çeşitli hediyeler verirken, okul birincisi okul kütüğüne Vali Orhan Tavlı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde ismini çaktı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5’inci dönem mezunları M.Ö. 700 yılında dünyanın ilk tıp okulunun kurulduğu tarihi mekan Knidos Antik kentinde diplomalarını aldıktan sonra Hipokrat yeminini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde tarihi taş merdivenler üzerinde yaptılar. Hipokrat’ın doğduğu Yunanistan’ın Kos (İstanköy) adasının hemen karşısında yer alan Knidos antik kentinde 2 bin yıl sonra ilk defa düzenlenen sembolik törene aileler büyük ilgi gösterdi.

Tıp okulunun ilk kurulduğu kentte diplomalarını aldılar
Mezun olan öğrenciler tarihte tıbbın ilk kurulduğu Knidos antik kentinde ilk defa kendileri için mezuniyet töreni düzenlendiğini belirterek, “Tıbbın ilk kurulduğu bu şehirde diploma almak gurur verici. Tıbbın doğduğu bu topraklarda yemini yapmak ayrıca gurur verici. Okulum ile gurur duyuyorum böyle bir etkinlik düzenlediği için” dediler.

“2 bin 500 yıl önce Knidos’ta Tıp Okulu kuruldu”
MSKÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos’un antik dönemin en önemli tıp merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Doksanaltı, “Knidos, antik dönemin en ünlü ve en erken, en eski tıp merkezlerinden birisi olmasıdır. Dolayısı ile bugün burada çiçeği burnunda doktorlarımız ile birlikte olduğumuz için çok duygulandığımız, çok etkilendiğimiz günlerden birisi. Bundan 2 bin 500 yıl öncesinde Knidos, tıbbını kurmuş ve geliştirmiş olan, Anadolu topraklarında doğmuş büyümüş, Knidos’ta doğmuş büyümüş tıp hekimlerimiz, antik dönemin doktorlarının bir selamını iletiyor gibi hissediyorum kendimi” dedi.

“Knidos’ta tarihteki ilk tıp okulu M.Ö. 700 yılında kuruldu”
Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında Knidos’ta çalışmaya ve faaliyetine başladığını belirten MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ise, “Knidos denilince özellikle magazin sayfalarında Knidos’lu Afrodit akla geliyor. Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında burada çalışmaya ve faaliyetini başladığını söylemek istiyorum. M.Ö. 700 yılında Knidos’ta ilk tıp okulu eğitime başlamıştır. Bir başka önemli nokta ise hemen karşımızda Kos (İstanköy) adası var. Kos adası Hipokrat’ın doğduğu yer. Bulunduğumuz topraklar tıp eğitimi tarihi açısından bir başlangıç aşaması ve önemli bir yerdir” dedi.

“Knidos modern tıbbın ilk kurulduğu yer”
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bir ARGE Üniversitesi olması yönündeki çalışmalarda büyük aşama kaydettiklerini ve Türkiye’deki devlet üniversiteleri içinde ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite olarak pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde sağlık ordusuna yeni neferler katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Çiçek, “Bugün mezuniyet törenimizi gerçekleştirdiğimiz Knidos, modern tıbbın ilk kurulduğu yer olup, aynı zamanda Hipokrat’ın eğitim aldığı en eski tıp okuludur. Antik dönemde Knidos’un doktorları Akdeniz havzasındaki birçok yerde sağlık hizmeti sundular. Bu itibar ile bulunduğumuz noktanın sembolik anlamı çok büyük ve önemlidir. Bugün mezun olan öğrencilerimiz de ülkemize ve tüm insanlığa sağlık hizmeti sunacaklardır. İnsanlık ve tıp tarihinin en önemli sınavlarından biri Covid19 sürecinde verilmiştir. Hekimlerimizin bu sınavda üstün başarı ve fedakarlık göstermeleri tarihe büyük ve kalın harflerle çakılmıştır. Bugün öğrencilerimize diploma verirken, onları değil, ülkemizi ve insan sağılığını ödüllendiriyoruz aslında. Ülkemizin sağlık ordusuna yeni tıbbiyeliler kazandırmış olmak şüphesiz vatanımız için gerçekleştirdiğimiz en önemli hizmetlerden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ortaya konan 2023 vizyonu ile güçlenen sağlık sistemimizin en önemli ayağının hekimlerimiz olduğunu bir kez daha idrak ettik” dedi.

Knidos’ta dönemin önemli doktorları yetişti
Knidos, antik dönemde M.Ö. 6’ncı yüzyılda başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda oldukça ünlü olan tıp merkezlerinden birisi ve ekolüdür. Knidos’ta doğan ve yetişen doktorların, Pers, İran, Makedonya ve Karya satrabı Hekatomnos’un saraylarında özel tıpçısağlıkçı olarak görev almalarının, Knidos sağlık okulu ve doktorlarının ne denli ünlü ve vazgeçilmez olduğunu gösteren önemli kayıtlar bulunmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can ...
Datça’da otluk alandaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Datça’da otluk alandaki yangın söndürüldü
Fethiye'de cip ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de cip ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu, turistler ...
Fethiye’de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı Turist kadının çığlıkları yürek dağladı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı Turist ...
Ören Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Ören Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alındı
Kupalar, Bodrum’da taraftarlarla buluştu Taraftarlar kupalarla hatıra fotoğrafı çektirdi
YEREL HABERLER Kupalar, Bodrum’da taraftarlarla buluştu Taraftarlar ...
İzmir'den getirdiği tütüne emdirilmiş bonzai ile yakalandı
YEREL HABERLER İzmir'den getirdiği tütüne emdirilmiş bonzai ile ...
Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
YEREL HABERLER Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Milas'ta orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını çıktı
Milas'ta orman yangını
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını
Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen DSV Yatçılık’tan açıklama
YEREL HABERLER Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme ...
Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor
YEREL HABERLER Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor
Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu
YEREL HABERLER Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu
NASA'nın paylaştığı 'Kadın Azmağı'nda su seviyesi azaldı, insan girişi yasaklandı
YEREL HABERLER NASA'nın paylaştığı 'Kadın Azmağı'nda su seviyesi ...
Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
YEREL HABERLER Beşiktaş'ın çifte kupası Bodrum'da
Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı
Belediye işçilerine sezon öncesi moral kahvaltısı
YEREL HABERLER Belediye işçilerine sezon öncesi moral kahvaltısı
Marmaris, Denizcilik Bayramı’nı kutlayacak
YEREL HABERLER Marmaris, Denizcilik Bayramı’nı kutlayacak
Büyükşehir Bodrum’un altyapısını iki kat arttırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Bodrum’un altyapısını iki kat arttırıyor
Başkan Gürün, şampiyon okçularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, şampiyon okçularla bir araya geldi
Marmaris’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Marmaris’te uyuşturucu operasyonu
Menteşe’de ‘Karakılçık’ hasadı başladı Menteşe Belediyesi ‘Geleceğimiz İçin Üretiyoruz’ projesi kapsamında ekimi yapılarak toprakla buluşan ata tohumu karakılçık buğdayının hasadına başladı.
YEREL HABERLER Menteşe’de ‘Karakılçık’ hasadı başladı Menteşe ...
Muğlalı Özcan LGS'den tam puan aldı
YEREL HABERLER Muğlalı Özcan LGS'den tam puan aldı