Muğla’dan dünyaya açılan pençede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı ve aynı zamanda uluslar arası hakemli ‘bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi’ yayın hayatına başladı.

Baş editörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagehan Uçan Eke’nin üstlendiği “bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi”, Haziran 2021/1 sayısıyla yayın hayatına başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olan “bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi” dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanında ulusal ve uluslararası nitelikte özgün bilimsel araştırma yazılarını yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Uluslararası hakemli bir dergi olan “bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi”, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanacak. Dergi, açık erişim politikası ile araştırmacılara rahat ve sınırsız erişim imkânı sağlayacak.

“bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi” öncelikli olarak Arkeoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bilim dallarının temel alan çalışmalarını kapsıyor. Dergide belirtilen alanlarda ve buna bağlı alt alanlarda özellikle disiplinlerarası ilişkiler de gözetilerek bilginin yayılması ve gelişmesi için hem kavramsal hem de saha araştırmalarına dayalı çalışmalara yer verilmesi planlanıyor.

Dergi web adresi: http://bitigefd.mu.edu.tr/tr

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