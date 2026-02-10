Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        10.02.2026 - 21:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:15
        Datça'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapıldı
        Muğla'nın Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.


        Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmaya, 4 lise katıldı.

        Yarışmada, Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olarak il genelinde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

