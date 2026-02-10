Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 20:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:31
        Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi.

        Osman Kaya Bulvarı'nda abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerin yarıştığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        Ekiplerce yarışan 4 motosiklet sürücüsü ile yarışı izlemeye gelerek yol kenarında trafiği aksatacak şekilde davranışlarda bulunan 8 kişi yakalandı.

        Kara yolunda yarışan 3 kişinin ehliyetleri daimi iptal edildi.

        Yarış yapan 4 motosiklet sürücüsüne ilgili maddeden işlem yapılırken, 4 motosiklet de trafikten men edildi.



