Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi. Osman Kaya Bulvarı'nda abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerin yarıştığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yarışan 4 motosiklet sürücüsü ile yarışı izlemeye gelerek yol kenarında trafiği aksatacak şekilde davranışlarda bulunan 8 kişi yakalandı. Kara yolunda yarışan 3 kişinin ehliyetleri daimi iptal edildi. Yarış yapan 4 motosiklet sürücüsüne ilgili maddeden işlem yapılırken, 4 motosiklet de trafikten men edildi.

