        Muğla Haberleri

        Muğla'da karısını döverek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Muğla'da, yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Ummuhan Korkut'un (25) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:25
        Muğla'da karısını döverek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
        Muğla'da, yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Ummuhan Korkut'un (25) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.

        Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Korkut Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ummuhan Korkut'un annesi Ayşe ve kardeşi Caner Bilen ile yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili avukat Egemen Akın'ın davaya katılmak için sunduğu dilekçe kabul edildi.

        Akın, sanık hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

        Maktul Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz de sanığın aldatma iddialarına ilişkin mahkemeye sunduğu sonu "1027" ile biten numaranın, HTS sonucuna göre bir GSM operatörünün santral yönlendirme numarası olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

        Aldatmaya ilişkin bir bulgu olmadığını belirten Ceviz, HTS sonuçlarının sanığın maktule paranoyaya dayalı sistematik şiddet uyguladığının kanıtı olduğunu ifade etti.

        Ceviz, sanığı yaklaşık bir yıl sonra mahkeme dosyasına sunduğu bir diğer telefonu kabul etmediklerini, sanığın söylemlerinin şaibeli olduğunu savundu.

        Sanık avukatı Muhsin Erdem ise mahkemeye sunulan telefonun incelemesinin tamamlanmasının ardından beyanda bulunacaklarını, sanığın kaçma şüphesi olmaması, ambulansı kendisinin araması ve tutukluluk süresinin göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

        Duruşmada söz verilen sanık da ilk savunmasını tekrarladığını belirtti.

        Mahkeme, dosyaya sunulan diğer telefonun inceleme sonucunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz, geçen celsede sanığın, birçok failde olduğu gibi ölen kadının arkasından aldatma iddialarında bulunduğunu ve mahkemenin bu iddialara dayanarak HTS kaydı talep ettiğini hatırlattı.

        HTS kaydı sonuçları geldiğinde, sanığın iddialarının birçok sistematik kadın şiddeti failinde olduğu gibi paranoyalardan ibaret olduğunu açık bir şekilde gördüklerini anlatan Ceviz, aksi kabul edilse dahi özellikle bu tarz dosyalarda herhangi bir aldatmanın, bir kadın cinayetinin haksız tahrik gerekçesi olmaması gerektiğini söyledi.

        Anne Ayşe Bilen de sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Öte yandan, bazı kadın dernekleri de adliye önünde pankart açarak kadın cinayetlerini protesto etti.

        – Olay

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, 22 Ocak 2025'te eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı iddiasıyla darbedilen Ummuhan Korkut, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmış, gözaltına alınan kocası ise tutuklanmıştı. Korkut, 28 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

