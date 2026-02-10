Canlı
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:26
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, Muğla'ya şehirlerarası otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Durdurulan bahse konu otobüste yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

