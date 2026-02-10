Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da kıyıdaki kaçak yapılar yıkıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıdaki kaçak yapılar yıkılırken, denizdeki tekne bağlanan tonozlar da temizlendi.

        Giriş: 10.02.2026 - 15:13 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:13
        Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerince Kumbahçe ve Paşatarlası plajında kaçak yapılara yönelik boşaltma ve yıkım işlemi başladı.

        Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yıkım öncesinde yapıların içerisindeki eşyaların tahliyesini yaptı.

        Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı tahliye işlemlerinin ardından ekipler, kaçak yapılar başta olmak üzere plaj üzerindeki çok sayıda eklentiyi yıkarak alanı temizledi.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri de denizde tonoz temizliği yaptı. Atıl durumdaki ve sahipsiz olduğu belirlenen teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Polis ve sahil güvenlik ekipleri faaliyet sırasında sahilde hazır bekledi.

        Plajda yıkım ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği çalışmaların yarın da Kumbahçe sahilinde sürdürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

