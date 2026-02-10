Ula Belediye Başkanı Caner, sağanaktan etkilenen noktaları inceledi
Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, ilçede sağanak nedeniyle hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.
Caner, ilçede sağanaktan etkilenen Ataköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşa "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Caner, ilçede sağanakların etkilediği bölgelerde vatandaşın da önerilerini dikkate alarak çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Belediye ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazır olduğunu belirten Caner, "Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Belediye ekiplerimiz mahallede zarar gören yollar ile altyapı hatlarında da bakım ve onarım çalışmaları yapıyor." diye konuştu.
