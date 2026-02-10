Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yakaköy Mahallesi'ndeki bir evden dumanların çıktığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangının ardından evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Köyceğizli yüzme sporcusu Oral, madalyaları topladı
        Köyceğizli yüzme sporcusu Oral, madalyaları topladı
        Muğla'da rüşvet soruşturması: Kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltında
        Muğla'da rüşvet soruşturması: Kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltında
        Datça'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapı...
        Datça'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapı...
        Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliy...
        Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliy...
        Marmaris'te 2026 eğitim yatırımları için toplantı yapıldı
        Marmaris'te 2026 eğitim yatırımları için toplantı yapıldı
        Bodrum'da villada yangın çıktı
        Bodrum'da villada yangın çıktı