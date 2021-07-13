Danilo şefin tatil keyfi



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistlik mahallesi Göcek, ünlüleri ağırlıyor. İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek koylarında tatilin keyfini çıkartıyor.

Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek koyları, son yıllarda ünlüler tarafından oldukça rağbet görüyor. Soyal medyada 1 milyon 800 bin takipçisi bulunan dünyanın yakından tanıdığı İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek'te tatil yapıyor. Zanna, teknesiyle mavi tura çıkarak, ailesiyle birlikte bakir koylarda bol bol özçekim yaptı.

Danilo Zanna göğsündeki dövmeyle dikkat çekti. Dövmede şefin oğlunun isminin yazılı olduğu görüldü.

Öte yandan Zanna, Euro 2020 finalinde İngiltere'yi 3-2 yenerek kupayı kazanan İtalya'nın şampiyonluğunu ise Göcek'te kaldığı villanın havuzuna kıyafetleriyle atlayarak kutladı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-13 09:38:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.