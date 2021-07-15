MSKÜ Sporcusu Demirayak Milli takımda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kick Boks sporcusu Büşra Demirayak Milli Takımına seçildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak Milli Takıma seçildi.
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 1119 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 811 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası ve 0107 Temmuz 2021 tarihileri arasında yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası puanları esas alınarak belirlenen listede 65 Kilo Bayan Full Contact kategorisinde 1’inci oldu. Demirayak gösterdiği başarı ile Türk Milli Takımına seçilme hakkını kazandı.
MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Demirayak, ülkemizi 1524 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'nın Brescia şehrinde yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.
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