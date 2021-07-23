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4 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 150 bine çıktı Sakin Kent’te tatilci izdihamı Muğla’nın dünyaca ünlü ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka mahallesinin 4 bin olan yerleşik nüfus Bayram’da tatilinde 150 bine ulaştı, sahilde yoğunluk nedeniyle denizin rengi değişti

İHA

4 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 150 bine çıktı Sakin Kent’te tatilci izdihamı Muğla’nın dünyaca ünlü ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka mahallesinin 4 bin olan yerleşik nüfus Bayram’da tatilinde 150 bine ulaştı, sahilde yoğunluk nedeniyle denizin rengi değişti

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla’ya beklenen 4 milyon yerli turist hedefi aşılırken, turistik ilçe ve mahallelerde adeta izdiham yaşanıyor. Yerel yönetimlerin ‘rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarılarını dikkate almayan yerli turist sahilleri tıka basa doldurdu.
Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’i Ula’nın Akyaka Mahallesinde de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Otel ve apartlara rezervasyonlu gelenlerin yanında Aydın, İzmir, Denizli, Uşak, Manisa gibi çevre illerden günübirlik araçları ile tatil için gelen vatandaşlar pandemi döneminde evde kalmanın acısını deniz, kum ve güneş ile çıkardı.
300 metrelik sahilde 5 bin kişi yüzdü
Akyaka’nın 300 metre uzunluğundaki sahilinde vatandaşlar sırt sırta yüzerken, sahilin normal kapasitesi 3 bin kişi. Sahilde bulunan şezlong ve şemsiye dışında kendi şemsiyeleri içe içe güneşlenen vatandaşlar pandemi öncesini aratmadı. 3 bin kişilik sahile yaklaşık 7 bin kişi gelirken bunlardan 5 bini denizde Gökova Körfezi’nin serin sularında yüzdü.
Aşırı kalabalıktan denizin rengi değişti
Akyaka sahili Kadın azmağından gelen serin su akıntısı ile bir hafta önce maviliğini korurken, bir hafta içinde aşırı yoğunluk sonrası Gökova Körfezi’nin mavi suları kahverengiye döndü. Vatandaşların sahilde yüzmesi için belirlenen alan tamamen dolarken, Azmak çıkışında Akçapınar sahili de doldu.
Sörf tutkunların da adresi oldu
Türkiye’nin en iyi rüzgar sörf alanı olarak bilinen Gökova Körfezi’ndeki Akçapınar sahili de sörf tutkunlarının adresi oldu. Kıyıdan 200300 metre açığa kadar sığ bir sahile sahip alanda aynı anda 200250 sörfçü rüzgar sörfü yapabiliyor.
4 bin nüfus 150 bine yaklaştı
İzmir Seferihisar’dan sonra Türkiye’nin ilk ‘Sakin Kent’ unvanı alan yerleşim birimlerinden birisi olan Akyaka’nın yerleşik nüfusu 4 bin. Yaz aylarında 4050 bine çıkan nüfus Kurban Bayramında yerleşik nüfusunun 35 katına kadar misafir ağırlıyor. 150 bine yaklaşan Akyaka’nın Bayram nüfusu sonrası sahil, kadın azmağı, orman kampı tamamen doldu.
Azmak turlarına rağbet
Akyaka’nın en önemli destinasyonlarından birisi olan Kadın Azmağı tekne turları tatilcilerin en çok rağbet gösterdiği turların başında geliyor. Kadın Azmağı’nın girişi Ula Belediyesi tarafından bu bayramda girişlere kapatılmıştı. Azmakta sadece tur teknelerine izin verilirken, yaklaşık 45 dakikalık azmak turu yapan teknelerin tamamı aralıksız olarak tura çıkıyor.
“Nüfusumuz 100 bini geçti”
Akyaka Mahalle Muhtarı Feridun Özsoy, sahil ve diğer bölgelerde doluluk oranının yüzde 100’ü geçtiğini,4bin olan yerleşik nüfusun ise 100 binin üzerine çıktığını açıkladı. Muhtar Özsoy, “Şu anda Akyaka’mız her bayramda yaşandığı gibi bu bayramda da yüzde 100 doluluk oranını geçti. Normal 4 bin olan yerleşik nüfusumuz günübirlikçiler ile şu anda 100 bini geçmiş durumda. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız uzun bir süre evlerinde hapis kalmışlardı. Pandeminin bir nebze sona ermesinden sonra bu doluluğu yaşıyoruz. Esnafımızın beklentileri oldu. Esnafımız için seviniyoruz. Tatilcilerimizin bizi tercih etmesinden dolayı da mutluyuz. Şu anda sahillerimiz hınca hınç dolu, gezi teknelerimiz, tur teknelerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Araç girişi Akyaka’ya halen devam ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz jandarmamız özverili bir şekilde çalışıyor. Bizim temennimiz bu Kurban Bayramı tatilinin hatasız kazasız sona ermesi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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