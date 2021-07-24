Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.
Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı. Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.
Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-07-24 15:11:45
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