Marmaris yangını tekrar parladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını rüzgarın etkisi ile tekrar parladı. Alevler Hisarönü Mahallesi’ne doğru ilerleyerek bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.

Marmaris’te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi’ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

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