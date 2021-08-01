Kayalıklara sığınan yaşlı adamı, Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangın nedeniyle kayalıklara sığınan yaşlı adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, yangın nedeniyle Bodrum Ilgın Koyu’nda kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaşın olduğu belirtilmesi üzerine sahil güvenlik botu bölgeye gönderildi. Sahil güvenlik ekipleri yangından korunmak için kayalık alanda bekleyen yaşlı adamı bota alarak kurtardı. Ayrıca bölgede tahliyelerin devam ettiği, Mazı ve civar koylardaki pansiyonlardan yerleşim yerlerinden toplamda bin 500 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, 4 sahil güvenlik botu, kıyı emniyetine ait kıyem6 ve sivil tekneler ile Bodrum’a tahliyesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.

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