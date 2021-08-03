Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı (4)

Bodrum'da bir yangın daha!

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ORMANLIK BÖLGEDE YANGIN BAŞLADI Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi. Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHADHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2021-08-03 06:38:35



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