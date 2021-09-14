Marmaris'te düşen yıldırım yangın çıkardı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
MarmarisMuğla Karayolu Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde saat 18.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Yağmurun etkisiyle yangın büyümezken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine göre, Milas, Marmaris, Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle düşen yıldırım neticesinde 20 orman yangını çıktığı, yapılan müdahalelerle yangınların söndürüldüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-09-14 20:45:38
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