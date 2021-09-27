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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- EGE Denizi'nin Girit Adası açıklarında, 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.17'de merkez üssü Ege Denizi'nin Girit Adası açıkları olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 9,62 kilometre derinliğinde oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-09-27 10:23:29



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