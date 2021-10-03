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Yunus polisinden meslektaşına su altında evlilik teklifi

DHA

Yunus polisinden meslektaşına su altında evlilik teklifi


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motorize yunus timinde görevli polis memuru Ahmet Uysal (28), meslektaşı Kübra Berber'e (26) su altında evlilik teklif etti.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timinde görevli polis memuru Ahmet Uysal, meslektaşı Kübra Berber'e evlilik teklif etmek için, İçmeler Mahallesi'ndeki dalış merkezinde çalışan arkadaşlarıyla bir organizasyon hazırladı. Kız arkadaşı Kübra Berber'i dalış yapma bahanesiyle su altına indiren Uysal'ın arkadaşları, üzerinde, "Benimle evlenir misin? Cevabın evet ise bana sarıl, hayır ise oksijen tüpünü kapat' yazılı pankart açtı. Pankarttaki yazıyı okuyan Berber, Uysal'a sarıldı. Uysal, evlilik teklifini kabul eden Berber'in parmağına yüzük taktı. Sudan çıkan çift, arkadaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Kübra Berber Ahmet Uysal çiftinin o anları, arkadaşları tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-10-03 13:37:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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