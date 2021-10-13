MSKÜ ‘Marka Ders’ protokolleri devam ediyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri içinde en fazla ‘Marka Ders’ protokolü imzalayan Üniversite olurken, öğrenciler işletmeler ile yapılan protokollerle derslerini uygulamalı olarak yapabiliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından ‘Marka Ders’ protokol imzaları değişik sektörlerle devam ediyor.

Devlet Üniversiteleri içinde ilki başaran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, balıkçılık sektörü ile imzaladığı protokol ile Su Ürünleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri için hem staj, hem de gelecekte iş mikanı sağlanacak.

Protokol töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye’de belki de dünyada nadir olan faaliyetleri harekete geçirdiklerini belirtti. Rektör Çiçek, “Eskiden bu yana Üniversiteler sadece eğitim öğretim yapar durumdaydı. Artık günümüzde Üniversitelerin önemli şartlarından birisi de verdiği bilgilerin uygulamaya konulmuş olması gerekliliğidir. Bu konuda da üniversitelerden çok şey beklenmektedir. Biz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bu konuda çalışma yapmayı uygun gördük ve bunun çabası içindeyiz. Biz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak kendimizi bir ARGE Üniversitesi olma hedefi koyduk. Öncelikli olarak iyi bir eğitim öğretim, iyi bir öğrenci yetiştirmek, daha sonra araştırma çalışmalarına ağırlık vermek. Eski yöntemlerle bunları yapmak mümkün değil. Biz öncelikli olarak öğrencilerimize araştırma nasıl yapılacak proje nasıl yazılacak bu konular ağırlık verdik. Üniversitemizde 40 bin öğrenci var. Biz bunlarda araştırma ve proje yapabiliriz. En azından yüzde 1’i bile gerçekleşse ülkemiz için bu çok ciddi bir rakam olur. Bugün burada imzalayacağımız protokolle, Su Ürünleri Fakültemiz ve Milas Veterinerlik Fakültemiz öğrencileri protokol yapacağımız işletmede hem uygulamalı ders yapacaklar, hem de mezun olduktan sonra meslekleri ile ilgili yabancılık çekmeyecekler. Bunun yanında uygulamalı ders gördükleri işletmelerde staj da yapma imkanı olduğu için gelecekte belki de bu işletmelerde görev alacaklar. Bu hem Üniversitemiz açısından hem de işletmeler açısından yetişmiş kalifiyeli personel anlamına geliyor” dedi.

İşletme sahibi Orhan Kılıç, küçük bir işletme olarak başladıkları balıkçılık sektöründe dünya liderliğine oynadıklarını belirterek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile böyle bir protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin Türkiye’nin önemli Fakültelerinden birisi olduğunu belirti.

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