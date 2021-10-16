Bodrumspor lidere karşı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bodrumspor, yarın zirve yarışında deplasmanda lider Sivas Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Yunus Dursun yönetecek. Ligde iç sahada 4'te 4 yapıp, deplasmandaki son 2 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar 15 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Namağlup unvanını koruyan Sivas ekibi ise 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puanla zirvede yer alıyor. Bodrum'un rakibini mağlup ettiği takdirde diğer takımların alacağı sonuçlara göre liderliği tekrar devralma şansı bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-10-16 12:02:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.