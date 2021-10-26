Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yelken yarışları devam ederken, rüzgarı bekleyen yarışçılar renkli görüntüler sergiledi.



Rusya, Avusturalya, Ukrayna, Bulgaristan, Letonya, Türkiye, Romanya, Kazakistan, Almanya, İspanya, Estonya ülkelerinden 123 tekne ile bin 200 yelkencinin mücadele ettiği, yarışın ikinci gününde Marmaris Körfez dışında Kadırga Koyu açıklarında yarıştı.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası 32. Yarış Haftası`nın ikinci gününde de rüzgarı bekleyen yelkenciler renkli görüntüler sergiledi. Yarışçıların kimi güneşlendi, kimi dans ederek, havanın yarışa uygun koşullara dönmesini bekledi.

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