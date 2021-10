Eko-Trails tanıtım toplantısı düzenlendi

Güney Ege Kalkına Ajansı'nın (GEKA) desteklediği ve turizmi 12 aya yaymayı planlayan EkoTrails Tanıtım Toplantısı yapıldı. 475 kilometre yürüyüş, 740 kilometre de bisiklet rotası belirlenen proje ile ilgili tanıtım toplantısında konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, 2015 yılı mali destek programı kapsamında destekledikleri projenin maliyetinin üzerine kat kat fayda getirdiğini belirtti.



Güney Ege’nin Ekoturizm potansiyelinin artırılması ve özellikle bisiklet ve trekking ile ilgilenen turist profilinin bölgeye çekilmesi amacıyla, 24 Kasım tarihleri arasında, Türkiye’deki seyahat acentelerine yönelik “KöyceğizOrtacaDalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları The EcoTrails” Tanıtım Etkinliği düzenlenecek. Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde yapılacak etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından doğa ve macera turizmi alanında 25 acenteden 35 kişi katılacak.



Proje Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) olmak üzere TÜRSAB, Dalyan Dernek, Dalyan TUSEV, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Mountains And Seas Travel, Ortaca Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, MUTSO ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü organizasyonu ve iş birliğiyle düzenlenecek.



KöyceğizOrtacaDalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları The EcoTrails Projesi ve etkinliğin tanıtımı için düzenlenen 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan basın toplantısına, etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşların yanı sıra Muğla’da turizme yön veren ve politika üreten kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile turizm alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katılacak.



Bu kapsamda Ortaca’da lansman toplantısı düzenlendi. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, TURSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, TUSEV Başkanı Başar Koşargelir, Ortaca Belediye Başkan Vekili Bülent Öztürk’ünde katıldığı toplantıda sinevizyon gösterisi ile projenin tanıtımı yapıldı. Ardından konuşmalara geçildi.



Demirci; "475 kilometre yürüyüş, 740 kilometre bisiklet rotası yer alıyor"

İlk olarak Ekotrails proje yürütücüsü Murat Demirci söz aldı. Amaçlarının GEKA’nın belirlediği gibi turizm sezonunu tüm yıla yaymak olduğunu belirten Murat Demirci, “İlkbahar ve sonbahar ilk hedefler. Bir alternatif turizm altyapısı oluşturmak, bölge değerlerini eko turizm kapsamında tanıtmak ve korumak. Sadece deniz kıyı kesimi değil, kırsal ve iç kesimlerinde bu eko turizmden pay sahibi almalarını sağlamak” dedi.



Proje kapsamında 475 kilometrelik yürüyüş noktaları belirlendiğini belirten Murat Demirci, “Rotada 3 ilçe 25’den fazla köy bulunuyor. Döğüşbelen kavşağından Fethiye Günlüklü yürüyüş rotalarına bağlantı sağlayarak sonlanıyor. Rotada arkeolojik kalıntılar var, kaplıcalar, şelaleler, koylar, kumsallar, ormanlarımız özellikle sığla ormanları bulunuyor. Bisiklet rotalarında ise 740 km'lik mevcut yolları kullanarak oluşturduğumuz rotalar yer alıyor. Bunların büyük bölümü toprak yol. Sadece tabelalandırma ile belirledik, yine 3 ilçe ve 47’den fazla köyü kapsıyor. Köyceğiz’de 5, Dalaman’da 5, Ortaca’da 4 rota bulunuyor, bütün rotalar birbiri ile bağlantılı” dedi.



Önümüzdeki hafta yapılacak programa da değinen Ekotrails proje yürütücüsü Murat Demirci, “Alternatif turizm yürüyüş, bisiklet konusunda faaliyette bulunan seyahat acentelerine bir duyuru yapıldı ve onların sonucunda 25 acente önümüzdeki hafta Dalyan’a gelecek ve 3 gün boyunca biz onlara rotaları tanıtacağız” dedi.



Koşargelir, "Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz bölgesi cennet"

TUSEV Başkanı Başar Koşargelir ise pandemi ile birlikte doğa dostu turizmin ön plana çıktığını belirterek, “TUSEV vakfı olarak da bu konuda eko turizm master planı ile hareket ederek, tüm bölgenin güçlü yapısı ile fırsat yakalamak istiyoruz. Ekotrails’de bu konuda eko turizm master planındaki en önemli değer taşlarından bir tanesi. Bugün baktığınızda tüm dünyada deneyim turizminin ön plana çıkması ile yürüyüş, bisiklet, su sporları gibi değerler için Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz bölgesi cennet” dedi.



"Avrupa bisikletten 44 milyar Euro kazanıyor"

TURSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise Avrupa’da bisiklet organizasyonları ile 44 milyon Euro gelir elde edildiğini belirterek, “Bunun büyüklüğünü şöyle algılayabiliriz, kruvaziye turizminden 39 Milyar Euro kazanılıyor, sadece bisikletten 44 milyar Euro kazanılıyor. Önümüzdeki yıllarda bunun meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Ben çok seyahat ediyorum ve bu seyahatlerde bisiklet yolları konusunda çok soru alıyoruz, önceden bu kadar almıyorduk. Önümüzdeki yıllarda bunun etkisin çok göreceğiz” dedi.



Akdoğan, "Projenin sürdürülebilir olduğunu görmekten çok mutluyuz"

Son olarak GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan söz aldı. GEKA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetini yürüten bir kalkınma ajansı olduğunu belirten Akdoğan, “Yıllardır alternatif turizme değişik destekler sağlıyor projeler yürütüyoruz. Bu projelerde öne çıkan durum sürdürülebilirlik durumu oluyor. Yıllar önce yapılan projenin hala sürdürülebilir olması bu şekilde kurgulanması ajans için önemli bir kazanç. Bizde bu projede bu sürdürülebilir ve sonuçlarının devam ettiğini görmekten çok mutluyuz. O anlamda proje yürütücülerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.



Ekotrails Projesi’nin 2015 yılı mali destek programları kapsamında desteklendiğini belirten GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Gerçekten bütçe maliyet etkinliği olarak düşündüğünüzde çok önemli bir proje, sonuçları artık maliyetinin kat kat üzerinde faydaları olan bir proje olarak görüyoruz. Önceki konuşmacılarda bahsetti önemli doğa imkanlarına sahibiz. Yerel halkın daha fazla yararlanacağı bir 12 ay turizmi hedefleyen bir proje. Ayrıca doğa severlerin derli toplu şekilde buraları ziyaret etmesine imkan sağlıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak etkinlik artık giderek ön plana çıkan doğa turizmi ile ilgili çok önemli bir etkinlik, seyahat acentelerimizin buraya turlar düzenlemesi, buranın giderek popülerleşmesi, tabi yerel değerlerimiz koruyarak buna devam ediyoruz. Proje de buna uygun hazırlanmış. Çok önemli bir kazanım olacak” dedi.



Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da GEKA olarak yeni projelerinin olduğunu da belirten Akdoğan, “Köyceğiz’de Toparlar Şelalesi ile ilgili düzenleme, Dalaman’da Rafting ile ilgili bir projemiz var. Ayrıca Ortaca’da da dünyadaki dijital göçebelerin merkezi olarak, Muğla’yı hedef gösterecek, yazılım sektörüne mekandan bağımsız olarak çalışmalarına imkan sağlayacak, burayı tanıtacak bir projemizde başladı” dedi.

