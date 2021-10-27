"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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BODRUM, (DHA) -

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xx), Uğur Başdaş (xx), Baykal Tuna (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xx) Medeni (x) (Dk. 65 Kadir xx), Muhammet (xx), Süleyman (xx) (Dk. 75 Bahadır xx) (Dk. 117 Murat x), Ali Eren (xx), Samet (xx), Apti Mert (x) (Dk. 65 Celal xx), Halil İbrahim (xx), Omar (x) (Dk. 46 Burhan xxx), Oğuzhan (xx), Berk İsmail (xxx) (Dk. 106 Cenk xx)

ISPARTA 32 SPOR: Alp (x) (Dk. 56 Furkan Bekleviç x) Arif (x), Gökhan Yılmaz (x) (Dk. 46 Taner x), Efşan (xx), Ertuğrul (xx), Kadir (x), Şamil (x) (Dk. 105 Gökdeniz x), Mustafa Diler (xx), Bozan (x) (Dk. 80 Gökhan Göksu x), Mustafa Acar (x) (Dk. 80 Seyid Ahmet x), Furkan Özdemir (x) (Dk. 89 Embiya x)

GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 104 (P) Berk İsmail, Dk. 120 Burhan (Bodrumspor), Dk. 37 Efşan (Isparta 32 Spor)

SARI KARTLAR: Berk İsmail, Oğuzhan, Muhammet, Celal, Halil İbrahim (Bodrumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Bodrumspor evinde Isparta 32 Spor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekip 12'nci dakikada Berk İsmail'in golüyle öne geçerken, konuk takım bu gole 37'nci dakikada Efşan'la yanıt verdi. İlk yarısı ve 90 dakikası 1-1 biten müsabakada yeşil-beyazlılar, 104'üncü dakikada penaltıdan Berk İsmail'in golüyle yeniden öne geçti. Bodrumspor adına son sözü 120'nci dakikada Burhan Eşer söyledi: 3-1. Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir takımın başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2021-10-27 17:01:54



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