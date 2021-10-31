Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA,(DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Koç (19) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya istikametine giden A.C. yönetimindeki 48 PN975 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Oğuzhan Koç'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Koç'un, araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü A.C., ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-10-31 03:34:22



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