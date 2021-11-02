MSKÜ öğrencisi Büşra Demirayak dünya ikincisi İtalya’da düzenlenen Dünya Kickboks şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Büşra Demirayak dünya ikincisi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak Dünya Kick Boks Şampiyonasında 65 Kilo Bayan Full Contact kategorisinde Dünya 2’ncisi oldu.

1523 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Düya Kickboks şampiyonasında Büşra Demirayak Türk Milli takımında Türkiye’yi temsil etti. Jesolo şehrinde düzenlenen şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Büşra Demirayak 65 Kilo Bayan Full Contact kategorisinde yarıştı ve Dünya 2’ncisi olarak ülkemize Gümüş madalya ile döndü.

Milli Takımımız şampiyonada 8 Altın, 14 Gümüş ve 20 Bronz olmak üzere toplamda 42 Madalya ile Şampiyonayı tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.