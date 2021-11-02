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Bodrum'daki silahlı ihale kavgasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi

DHA

Bodrum'daki silahlı ihale kavgasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'da kafe ihalesi nedeniyle çıkan, 1'i ağır 4 kişinin tabancayla yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki Bodrum eski otogardaki Remzi E.'nin işlettiği kafeteryanın kira süresinin sona ermesiyle, yeniden ihale açtı. İhaleyi, Hasan K. (32) kazandı. İddiaya göre, ihale sürecinin ardından Remzi E.'nin kafeteryayı tahliye etmemesi üzerine taraflar arasında husumet çıktı. Hasan K., dün saat 17.30 sıralarında, Vedat C. (45), Sedat C. (52) ve kimliği belirlenemeyen bir kişiyle birlikte kafeteryaya giderek Remzi E.'den iş yerini boşaltmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Remzi E., tabancayla 3 kişinin üzerine ateş açtı. Bu sırada karşı gruptan bir kişi de üzerine atıldığı Remzi E.'nin elindeki tabancayı alıp ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Vedat C. karnından ve bacağından, Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vedat C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerden yola çıkan polis, hastanede tedavisi tamamlanan Sedat C., Remzi E. ve Hasan K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi daha kasten yaralama, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli yağma gibi suçlardan gözaltına aldı. Polisin olay yerinde ve şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kesici alet ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-02 16:41:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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