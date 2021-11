‘Boksör’ ahtapot Kerim Can Muğla’da dalış eğitmenliği yapan Egemen Özer, iki yıldır evcil olarak beslediği ve Kerim Can adını verdiği ahtapot, yemeğine dadanan balıklara kolları ile boksör gibi karşılık verdi.

Bilim insanları ahtapotların kendilerini savunmak için kolları ile tehditlere karşı yumruk attığını, fakat bugüne kadar bu tür görüntülerin mevcut olmadığını belirten makalelerine Muğla’da dalış eğitmeni Egemen Özer çektiği video ile kanıtladı.

Muğla’da yıllardır dalış eğitmeni olarak yenli ve yabancı turistlere hizmet veren dalış eğitmeni ve Youtuber Egemen Özer, iki yıldır evcil olarak dalış yaptığı bölgede beslediği ve Kerim Can adını verdiği ahtopat, yiyeceğine dadanan balıklara karşı kolları ile balıklara yumruk atarak kendini savundu.

Ahtapot Kerim Can’ın üç ayrı yuvasını bulunduğunu, her gün dalış yaparak kendisine ziyaret ettiğini ve beslediğini belirten dalış eğitmeni Egemen Özer, son dalışında balıklara öfkelenen ahtapot Kerim Can’ın sarpa ve melanurlara karşı kendisini korumak için yumruk attığı anları videoya çekti.

Ahtapot Kerim Can’ın balıklara yumruk attığı o anları çeken Egemen Özer, “Geçtiğimiz sene Ekoloji dergisinde bilim insanları ahtapotların balıklara yumruk attıklarını kanıtlamışlardı. Fakat bu konuda çok fazla bir video görüntü kaydı yoktu. Çok şanslıyım ki geçtiğimiz hafta iki senedir evcil olarak beslediğim ahtapotumu balıklara yumruk atarken görüntüledim. İsmi Kerim Can olan bu ahtapotu arada sırada ölü balıklarla, ya da kestanelerle sürekli besliyorum ve sürekli beslediğim için de ahtapot baya bana alışmış durumda. Bazen parmağıma dokunuyor, bazen avcuma geliyor, bazen beni kendi yuvasına doğru içeri çekmeye çalışıyor. Bu kadar da aramızda diyalog olan ve iletişim olan bir ahtapot. Geçtiğimiz hafta ekmek ile beslerken melanur ve sarpa türleri arsız bir şekilde ahtapotun elindeki ekmeği almaya çalışmasına ahtapot o kadar çok sinirlendi ki, kolları ile balıkları kovalamak amacıyla yumruklar fırlattı. Bunu çok net bir şekilde videolarda gördük zaten görüntüledik. Bu benim için de ve dalış camiası için de çok heyecan verici, çok keyifli bir video idi. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunu aynı şekilde “biregehanvarmıs” Youtube kanalımdan yayınladım. Kerim Can’ın diğer maceralarını da Youtube kanalımdan takip edebilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.