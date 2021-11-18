Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde döviz değişimi ile kar etmek isterken değeri 686 bin lira olan 30 bin Dolar ve 30 bin Euro parası dolandırılan şahsı dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından Denizli'de yakalanarak Muğla'ya getirilmişti.

Gözaltına alınan şahıslardan M.U. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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