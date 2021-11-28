Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor: 1-0

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FETHİYE, (DHA) - STAT: İlçe

HAKEMLER: Tolga Tugay İnan (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Gürcan Dönmez (xx)

FETHİYESPOR: Enes (xxx) Erdinç (xx), Soner (xxx), Özgür (xx), Onur (xxx), Serdar (xxx), Talha (xxx) (Dk. 73 Berkin x), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Şahan), Serhat (xx), Ali Han (xxx) (Dk. 90 Burak), Serhan (xxx) (Dk. 79 İbrahim x)

AĞRI 1970 SPOR: Baran (x) Burçak (x) (Dk. 81 Ali), Oğulcan Enes (x) (Dk. 58 Mücahit x), Seyit (xx), Muhammet Serdar (x), Oğuzhan (x) (Dk. 58 Furkan x), Can (xx), Taner (xx), Enes (x), Uğur (x) (Dk. 81 Berke), Önder (x)

GOL: Dk. 64 Serhan (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Nurettin, Serhan (Fethiyespor), Oğulcan Enes (Ağrı 1970)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u tek golle geçerek zirvedeki yerini korudu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 64'üncü dakikasında Serhan, Fethiyespor'u öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakilalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Fethiyespor'un oldu. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Fethiyespor 34 puana yükselerek yerini sağlama aldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-11-28 15:03:18



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