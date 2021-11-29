İstanbul- Dalaman uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya indi

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Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle havalimanına inemeyen yolcu uçağı Antalya'ya yönlendirildi.

İstanbul'dan saat 08.13'te kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2552 sefer sayılı yolcu uçağı, saatteki hızı 45 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçaktaki 82 yolcu, karayoluyla Dalaman'a getirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2021-11-29 17:08:07



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