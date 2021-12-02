Başkan Gürün’den Fethiye’ye iki müjde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün’den Fethiye’ye iki müjde

İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye'de yapımına devam edilen Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesinin Haziran ayında tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Gürün ayrıca HisarönüOvacık kanalizasyon projesinde de sona yaklaştıklarını söyledi.

Başkan Gürün’den Fethiye’ye iki müjde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye’de yapımına devam edilen Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesinin Haziran ayında tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Gürün ayrıca HisarönüOvacık kanalizasyon projesinde de sona yaklaştıklarını söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye İlçesinde devam eden projeleri inceledi. Gürün, 250 bin nüfusa göre planlanan ve en az 20 yıllık arıtma sorunun ortadan kaldıracak olan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin Haziran ayında açılışının yapılabileceğini söyledi. Gürün ayrıca Hisarönü Ovacık Mahallelerini kanalizasyona kavuşturacak olan 121 km’lik kanalizasyon projesinin yaklaşık 100 km’sinin tamamlandığını söyledi.
Gürün’e ziyaretlerinde eşlik eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi ileri teknoloji kullanılarak yapılıyor. Böylelikle hem bölge denizinin kalitesinin artmasını sağlayacak hem de koku yaymayan bir tesis olacak. Çok büyük bir kapasiteyle yapılan bu tesis önümüzdeki 30 yılın problemi ortadan kaldıracak” dedi.
“Çevreyi koruyan bir tesis olacak”
Fethiye atıksu arıtma tesisi projesi hakkında bilgiler veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 98 Milyon 500 bin TL’ye mal olacak kapasite artış çalışmasının ardından arıtılan İleri Biyolojik arıtma yapılacağını ve arıtılan suyun yeşil alan sulamasında kullanacağını söyledi. En az 2025 yıl boyunca arıtma sorununun ortadan kalkacağını vurgulayan Başkan Gürün, “Buradaki kapasiteyi 25 bin metreküp günden 50 bin metreküp güne çıkarıyoruz. Ayrıca mevcut tesisinde rehabilitasyonunu yaparak daha modern ve çevreye daha duyarlı bir hale getiriyoruz. Ölüdeniz ’de ki tesisi nasıl çevreye saygılı koku olmayan ileri teknolojik bir tesis olarak hizmete sunduysak burası da aynısı olacak. Şuan sona geldik ve isale hatları Mart, Nisan ayında tamamlanacak. Tesisimizde inşaat bölümü tamamlandı ve teknik montajlar kaldı. Bu montajlar için gereken malzemeler temin edildi ve kısa sürede bu montajı yapmayı planlıyoruz. Montajında bitmesinin ardından Haziran ayında açılışını yapmayı amaçlıyoruz” dedi.
Gürün, “HisarönüOvacık Kanalizasyon Projesinin Yaklaşık 100 km’si tamamlandı”
Kanalizasyon hattı bulunmayan HisarönüOvacık bölgelerinin altyapı eksiklerini ortadan kaldırmak için başlattıkları 121 km’lik kanalizasyon hat yapım projesinde de sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Gürün, yaklaşık 100 kilometrelik kanalizasyon hattının yapıldığını söyledi. Gürün, “Daha önce Ölüdeniz Mahallemizin Belceğiz bölgesinde turizm bakanlığı ile birlikte yaptığımız tesisimizi gezdik. Orası da çok önemli bir bölge ancak arıtma tesisi sorunu vardı. Şuanda o bölgede arıtma, kanalizasyon, içme suyu ve yol ile ilgili her çalışmayı yaptık. Geçimini turizmden sağlayan Ölüdeniz’in geleceğe güvenle taşınması ve çevre kirliliğinin olmadığı modern bir mahalle olarak ziyaretçilerini ağırlaması için çalışmalarımızı yaptık yapmaya da devam edeceğiz. 76 Milyon 300 bin TL yatırımla yapımına başladığımız Hisarönü Ovacık kanalizasyon projesinin yaklaşık 100 kilometrelik kısmını tamamladık. Eskiden bu bölgenin arıtma ihtiyacı fosseptiklerle çözülüyordu. Bu projenin ardından modern bir arıtma sistemini devreye alacağız. Proje tamamlanınca Fethiye Atıksu arıtma tesisimize bağlantılarını yapacağız. Fethiye’ye bu hizmetler yakışıyor ve bunları yaparken büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor
YEREL HABERLER Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor
Bodrum Belediyesi 17 sitenin kıyı sorununu çözdü
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi 17 sitenin kıyı sorununu çözdü
Mahkeme, DSV Yatçılık’ta genel kurul yapma yetkisini ortaklardan Marmaris Yapı’ya verdi
YEREL HABERLER Mahkeme, DSV Yatçılık’ta genel kurul yapma yetkisini ...
Uzman Dr. Mehmet Ceyhan: “Her yüz kadından birinde erken menopoz görülüyor” “Erken teşhis edilince yumurtalık dondurma ile annelik korunabiliyor” “Annesi erken menopoza giren kadınlarda risk artıyor”
YEREL HABERLER Uzman Dr. Mehmet Ceyhan: “Her yüz kadından birinde ...
Gayrimenkul zengini kadını kaçırdığı iddia edilen 40 yıllık arkadaşı konuştu
YEREL HABERLER Gayrimenkul zengini kadını kaçırdığı iddia edilen 40 ...
Başkan Gürün, Köyceğiz’de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Köyceğiz’de vatandaşlarla buluştu
Köyde Hint düğünü Menteşe’nin kırsal Yenice Mahallesinde Kırsal Kalkınma Projesi ile yapılan tesiste İngiliz damat ile Hintli gelin 2 gün 2 gece kendi kültürlerini yansıtan düğün ile evlendi
YEREL HABERLER Köyde Hint düğünü Menteşe’nin kırsal Yenice ...
Menteşe’nin Yeni yıl ajandasında tarımsal üretim var Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi sürecinde tarımın önemini üreterek gördüklerini, 2022 yılında da üretime ve vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
YEREL HABERLER Menteşe’nin Yeni yıl ajandasında tarımsal üretim ...
Soba zehirlenmelerine dikkat Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kış aylarında soba zehirlenmelerinin meydana gelmemesi için uyarıda bulundu.
YEREL HABERLER Soba zehirlenmelerine dikkat Muğla Büyükşehir ...
Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı
YEREL HABERLER Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar ...
“İskoçya’da yapılan çalışma kanser tedavisi gören erkek çocukların gelecekteki üreme sıkıntısının çözümünde umut oldu”
YEREL HABERLER “İskoçya’da yapılan çalışma kanser tedavisi gören ...
Datça’da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi ...
CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, “Dalyan’daki doğa katliamına son verin”
YEREL HABERLER CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, “Dalyan’daki doğa ...
27’nci Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor turnuvası başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük spor turnuvası başladı.
YEREL HABERLER 27’nci Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor turnuvası ...
Emniyet Müdürü Dilberoğlu şehit aileleri ve gaziler ile buluştu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dilberoğlu şehit aileleri ve gaziler ...
Gönüllülerin tadilatını yapıp, yenilediği Akçakaya İlkokulu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Gönüllülerin tadilatını yapıp, yenilediği Akçakaya ...
Bodrum'da fırtına sonrası gönüllülerden sahilde temizlik
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtına sonrası gönüllülerden sahilde ...
Fırtına sonrası sahil temizliği yaptılar
YEREL HABERLER Fırtına sonrası sahil temizliği yaptılar
Fethiye’de 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan kadınların ev ekonomisine destek amaçlı kıl keçisi dağıtımı Köyceğiz ilçesinde devam etti.
YEREL HABERLER Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği Muğla ...
Uçak: “Her kazanım bir mücadele gerektiriyor” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Seydikemer ilçesinde üyeler ile bir araya geldiği toplantıda son toplu sözleşmede 92 kazanım elde ettiklerini açıkladı.
YEREL HABERLER Uçak: “Her kazanım bir mücadele gerektiriyor” Eğitim ...
Dalaman’da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi
YEREL HABERLER Dalaman’da öğrencilere trafik güvenliği ve KADES ...
Çöpten taze meyve sebze çıktı Taze meyve ve sebzelerin çöpe atılması tepki topladı
YEREL HABERLER Çöpten taze meyve sebze çıktı Taze meyve ve ...
Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı
YEREL HABERLER Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.