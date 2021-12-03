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Engelliler gününde kaymakamın gözü, müdürün kolu bağlandı Görme ve bedensel engellilerin günlük hayatta yaşadıklarını empati yapmaları sağlandı

İHA

Engelliler gününde kaymakamın gözü, müdürün kolu bağlandı Görme ve bedensel engellilerin günlük hayatta yaşadıklarını empati yapmaları sağlandı

Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Muğla’nın Milas ilçesinde özel bireylerin eğitim öğretim gördüğü okul tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte özel bireylerin koro halinde seslendirdiği türkülere ilçe protokolü de sahneye çıkarak eşlik etti. Etkinlik sonunda ise Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin gözleri bağlanarak görme engellilerin, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın ise bir kolu bağlanarak bedensel engellilerin günlük hayatta yaşadıklarını empati yapmaları sağlandı. Milas Garnizon Komutanı Vekili Hv. Sağlık Binbaşı Serkan Sorkaç ise tekerlekli sandalye ile alışveriş merkezinde tur attı.
3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Milas’ta eğitim öğretim alanında hizmet veren Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından farkındalık programı düzenlendi. Programa, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutan Vekili Hava Tabip Binbaşı Serkan Sorkaç, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şube müdürleri Türker Yurtsever ve Ali Aktaş, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ve vatandaşlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Muhammet Mercan, “Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım” dedi.
Konuşmasını “Engellilere Nasıl Davranılmalıdır?” başlığı altında sürdüren müdür Mercan, “Onların bizlerden bir farkı yoktur. Bütün insanlara nazik, ılımlı, saygı çerçevesinde ve sevecen davranmalıyız. Ancak onlara diğer insanlara göre biraz ayrıcalıklı davranmalıyız. Bir engelliyle iletişime girerken ona acımayınız, konuşurken acıyormuşsunuz gibi bir üslupla konuşmayınız. Merak etmeyiniz, O her şeyle mücadele eden bir insan. Ona yaklaşımlarınız sen yapamazsın şeklinde olmamalı, ona güvendiğinizi gösterin. Bir iş yaparken ondan yardım isteyiniz. Sokakta gördüğünüz engelli bir insana usulca yaklaşarak, 'Size yardım edebilir miyim ya da sizinle beraber yürümek istiyorum' tarzında nazik bir şekilde söyleyip ona yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın en etkili dil beden dilidir. Diliniz söylemese de insanoğlu çoğu zaman beden diliyle kendini ele verir. Beden diliyle samimi olduğunuzu, ona acımadığınızı gösterin. Onun size ihtiyacı olduğundan ziyade onunla bir arkadaşlık kurun, bu sayede yanında bulunmanız daha iyi olacak bir bakıcı olarak değil. Bu duygu ve düşüncelerle engellerin yaşam kalitesinin her gün arttığı ve onların daha çok hayata katıldıkları bir dünya dilerim” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından görme engelli Harun Pınar tarafından şiir okunurken, müzik öğretmeni Ahmet Serel’in yönetiminde Bafa Ortaokulu müzik öğretmeni Çağdaş Terzioğlu’nun gitarla eşliğinde öğrenciler tarafından türküler seslendirildi. Törene katılan Kaymakam Böke ve beraberinde bulunan protokol üyelerinin de sahneye çıkarak öğrencilerle türkü seslendirmeleri vatandaşlar tarafından alkış aldı.

"Protokol üyeleri empati yaptı"
Programın son bölümünde ise özel eğitim öğretmeni Samet Karakuş rehberliğinde empati etkinliği düzenlendi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin gözleri bağlanarak görme engellilerin, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın ise bir kolu bağlanarak bedensel engellilerin günlük hayatta yaşadıklarını empati etmeleri sağlandı. Milas Garnizon Komutanı Vekili Hv. Sağlık Binbaşı Serkan Sorkaç ise tekerlekli sandalye ile alışveriş merkezinde tur attı.

Kaymakam Böke: "Zor bir deneyimdi"
Kısa bir mesafe olsa da görme engelliler gibi bir süre yürümeye çalışan Kaymakam Böke, “Zor bir deneyimdi. Bir şeylere çarpacak olmanın, kendinize zarar verebilecek olmanın farkındalığı ile sürekli odaklanmaya çalışıyorsunuz. Müthiş yorucu enerji tüketen bir deneyimdi. Tabi küçük bir örnekle de olsa engelli yurttaşlarımızın hayatla karşılaştıkları zorlukları anlama adına küçük bir kesitti bizim için. Bizler de birer engelli adayıyız. Tüm hayatımız boyunca bu ihtimali göz önünde bulundurarak yaşamamız ve davranmamız gerekli. Ve de engelli bireylerimizin hayatını daha da zorlaştıracak hareketlerden çekinmemiz, onlara yardımcı olabilme adına çalışmalar yapmamız gerekli” dedi.

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