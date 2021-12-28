Marmaris'te 'Kaskımla Güvendeyim' denetiminde motosikletlilere kask ve yelek



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında yaptıkları yol denetimlerinde motosiklet sürücülerine 60 kask ve 200 fosforlu yelek dağıttı.

Marmaris İlçe Jandarma ve Muğla Jandarma Trafik Timleri, kırsal Hisarönü, Orhaniye ve Selimiye karayolu güzergahında 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında denetim yaptı. Ekiplerce durdurulan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine bir kereye mahsus uyarı yapıldı. 13.00 ile 16.00 saatleri arasındaki denetimlerde kasksız 60 sürücüye kask, kurallara uyan 200 motosikletliye ise fosforlu yelek hediye edildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sürücülerde trafikte güvenli sürüş konusunda farkındalık yaratmak, motosikletli vatandaşların karıştığı kazaları en aza indirmek maksadıyla denetim ve eğitim faaliyetlerine sık aralıklarla devam edeceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-12-28 19:32:15



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