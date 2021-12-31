Muğla protokolünden yeni yıl denetimi 2021 yılın son dakikalarına girilirken Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemelmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eğlence mekanlarını denetledi.

Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu öğrencilerin yoğun olduğu Menteşe Kötekli Mahallesi ve Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde denetim yaptı.

Muğla protokolü Menteşe’deki Aydın giriş noktasındaki uygulama noktasında görev yapan emniyet personelinin de yeni yılını kutladı.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerinin sağlanması amacıyla Emniyet ve Jandarma ekipleri eğlence mekanlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde işletme sahiplerinden gelen müşterilerin Covid19 tedbirlerini uymaları konusunda uyarıda bulunurken, canlı müzik yapan işletmeleri müzik yayınlarının belirlenen saatte kesilmesi konusunda dikkat etmelerini istediler.

Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde de yeni yıl programı yapan işletmeleri denetleyen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’na Akyaka’daki bir otel işletme sahibi çiçekle karşıladı. Vatandaşların yeni yılını kutlayan İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları için Muğla genelinde gece boyunca ekiplerin denetimlerini devam edeceğini açıkladılar.

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